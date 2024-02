Distratti dalla guida-smartphone

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 febbraio 2024) Stanno diventando come cellulari: i nuovi modelli di auto moltiplicano informazioni e intrattenimento. Dotazioni che l’I.A. Accrescerà ancora di più. Ma c’è un urgente problema di sicurezza al volante. Prima una telefonata ad un paio di amici, poi un messaggio alla fidanzata, intanto parte un video su YouTube e la playlist su Spotify per ingannare il tempo. Infine una rilassante chiacchierata con l’amica virtuale, quella creata dall’intelligenza artificiale, alla quale si può chiedere qualsiasi cosa perché sa sempre tutto. Chi attiva tutte queste operazioni può essere comodamente sdraiato su un divano ma anche alladi un’auto che sfreccia a 130 all’ora in autostrada e, mentre con una mano tiene il volante, con l’altra fa zapping sul display del cruscotto o dà comandi vocali. Possibile? Le auto stanno diventando sempre più oggetti ad altissima tecnologia. Non ...