' Disastri ambientali bruciano 210 miliardi | cancellano Pnrr'

(Di martedì 20 febbraio 2024) "È di 210di euro il conto chenaturali e cambiamenti climatici hanno presentato al nostro Paese. Si tratta di un costo pesantissimo pari all'intero importo dele a 10 manovre finanziarie. Di questi 210ben 111 sono determinati dagli effetti dei cambiamenti climatici. Ecco perché la cura del territorio non è un costo, ma un investimento sul sistema paese". Lo dice Maurizio Gardini presidente di Confcooperative commentando i dati che emergono dal Focus Censis Confcooperative 'e climate change conto salato per l'Italia' che certifica, dati alla mano, come negli ultimi 40 anni 1/3 del valore dei danni provocati da eventi estremi nella Ue sia stato 'pagato' dall'Italia. "Venendo agli ultimi anni parliamo di 42,8solo dal 2017 al 2022. Nel ...