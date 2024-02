Digitale terrestre | cambia ancora la numerazione dei canali | occorre risintonizzare subito

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ennesima novità per il. Lae utenti costretti aremodo di vedere la tv. La novità, se cosi si può dire, era nell’aria, come di fatto succede ormai da anni in questo specifico ambito. La situazione è di quelle da considerare sotto ogni punto di vista. In molti casi si è parlato di disservizio, di programma non chiaro o comunque non sviluppato secondo i modi più consoni. La verità è che quando si parla di, le cose nel nostro paese, di recente, vanno sempre in un certo modo. Dalla novità rivoluzionaria all’attesa ormai quasi senza scadenza alcuna. Nuoviin arrivo – cityrumors.itAnni fa il Governo presieduto da Giuseppe Conte, su indicazioni addirittura, forse, ...