Diffidati Inter-Atletico Madrid | nerazzurri a rischio squalifica in vista del ritorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sono due i calciatoridell’prima di giocare contro l’e aper ildegli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Occhio al giallo in casa. Le sanzioni disciplinari rimediate ai gironi sono ancora valide e il conteggio resta in corso, pertanto per Simone Inzaghi c’è da fare i conti con due giocatoriindella partita in programma tra tre settimane, visto che se subiranno un cartellino giallo al Meazza dovranno saltare peril secondo atto in terra spagnola. Nel dettaglio, si tratta di due pedine chiave, ovvero Lautaro Martinez ed Henrikh Mkhitaryan. SportFace.