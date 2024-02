Dieta mima-digiuno ringiovanisce e taglia rischio malattie | studio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Milano, 20 feb. (Adnkronos Salute) - La' ei fattori diper le. Secondo unodell'University of Southern California (Usc), cicli dello schema alimentare sviluppato dal laboratorio Usa del ricercatore italiano Valter Longo possono avere molteplici effetti positivi: diminuisce la resistenza all'insulina, il grasso del fegato, i segni dell'invecchiamento del sistema immunitario, con conseguente risultato di ridurre anche l'età biologica, in media di 2,5 anni. Lodell'Usc Leonard Davis School of Gerontology è pubblicato su 'Nature Communications' e si aggiunge alle evidenze che sostengono gli effetti benefici della...