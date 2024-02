Diego Pablo Simeone contro il suo passato | atto secondo

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di martedì 20 febbraio 2024)sfida il suoMartedì 20 febbraio, alle 21.00, Inter e Atletico Madrid si sfideranno nell’ottavo di finale d’andata di Champions League: un ritorno alper. L’ex giocatore ed attuale allenatore dell’Atletico Madrid ha militato per due stagioni nel club nerazzurro. El Cholo arrivò a Milano proprio dal club madrileno in cui tornò poi dopo l’esperienza con la Lazio. Dal 1997 al 1999 vinse una Coppa UEFA e realizzò reti importanti comeil Real Madrid nella fase a gironi della massima competizione europea. Le due compagini si sfideranno per la prima volta nella Coppa dalle Grandi Orecchie. È anche la prima volta che l’argentino sfida il Biscione in questa competizione. Da quando ...