Di Lorenzo | «Siamo coscienti delle nostre responsabilità Ringrazio Mazzarri»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il capitano del Napoli, Giovanni Di, ha parlato insieme con il nuovo tecnico Calzona nella conferenza di presentazione della sfida contro il Barcellona di Champions League Le parole di DiÈ il terzo allenatore che cambia? «Sicuramente quando si cambia allenatore per la terza volta vuol dire che la situazione non è bella, però la squadra ha preso coscienza della situazione e sa che deve fare di più. Ci metteremo subito al lavoro col nuovo mister per cercare di uscire da una situazione che non ci piace. Laè di tutti» Cosa vi può dare Calzona più di Garcia e? «Il fatto che conosce tanti di noi accelera il processo di conoscenza e questo è positivo per noi e per lui. Ci può dare tanto. È entrato nello spogliatoio con grande entusiasmo e ce lo ha trasmesso da subito» Che influenza ...