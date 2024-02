Di Livio curioso | «Inter | bisogna capire il livello raggiunto in Europa»

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’ex calciatore Angelo Diha più di qualche quesito sull’e il suo percorso e li pone dagli studi di Calcio Totale sulla Rai. PERCORSO – Angelo Disi pone qualche domanda sulla squadra di Simone Inzaghi e il suo percorso non solo in Italia: «L’Atletico Madrid è ostico, sonodia che livelli è arrivata l’in. Gli spagnoli sono un avversario esperto e si sentono a casa in questa competizione. L’Atletico Madrid è abituato a giocare questo tipo di partite, voglio vedere l’come se la giocherà».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Moto GP, sarà Petrucci a sostituire in Thailandia Mir: La moto pare veloce, sono curioso di provarla: non sarà facile, quindi non nutro aspettative. ... La chiosa spetta a Livio Suppo , che si è speso per la wild - card al pilota italiano: "Danilo è una '...

Moto GP, sarà Petrucci a sostituire in Thailandia Mir: La moto pare veloce, sono curioso di provarla: non sarà facile, quindi non nutro aspettative. ... La chiosa spetta a Livio Suppo , che si è speso per la wild - card al pilota italiano: "Danilo è una '...