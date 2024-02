Dengue | Roma dà il via ai vaccini | chi può riceverli

(Di martedì 20 febbraio 2024) Da oggi, martedì 20 febbraio, è possibile ricevere le prime somministrazioni del vaccino contro la dilagante infezione da, presso l’Ambulatorio di malattie tropicali dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Il vaccino TAK-003 sarà inoculato a tutta la popolazione richiedente ma solo per gli individui a rischio. Vaccino, chi e come può L'articolo proviene da Il Difforme.

