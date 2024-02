Dengue | come si trasmette e chi sono le persone a rischio | tutto sulla malattia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 febbraio 2024) Da oggi, 20 febbraio, è partita all’ospedale “Spallanzani” di Roma la campagna vaccinale per impedire il dilagare della febbre. Questa rischia di diventare endemica anche nel nostro Paese. Una nota dell’istituto chiarisce: «Il vaccino non è per tutti ma per specifiche popolazioni a. È indicato, infatti, inche hanno già avuto una pregressa infezione da viruse stanno per intraprendere un viaggio in aree endemiche oppure in soggetti che, a prescindere dall’infezione, dovranno soggiornare per lunghi periodi in Paesi ad elevata endemia».Leggi anche: Pezzi di metallo nei biscotti, il richiamo del Ministero della Salute «L’efficacia complessiva del vaccino vivo attenuato contro– spiega Alessandra Fionda, responsabile direzione medica e ...