Dedicato a Maurizio Costanzo | ospiti dello speciale con Fabio Fazio e Maria De Filippi su Canale 5

(Di martedì 20 febbraio 2024) A un anno dalla sua scomparsa (avvenuta il 24 febbraio 2023),5 dedica unosu uno dei suoi conduttori storici:, in onda questa sera, martedì 20 febbraio 2024, alle 23:00, andrà in onda dal Teatro Parioli di Roma, sede delle numerose edizioni delShow. A condurre(per la prima volta alla guida di un programma Mediaset), insieme aDe, moglie di, cheha spesso intervistato durante Che Tempo Che Fa. Insieme a loro, numerosi, per una serataper rivivere e condividere momenti, risate, atmosfere e ricordi del più famoso ...

