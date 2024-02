Dedicato a Maurizio Costanzo | gli ospiti dello speciale | da Bonolis a Verdone

(Di martedì 20 febbraio 2024)è loal conduttore e giornalista scomparso un anno fa, che va in onda stasera, su Canale 5, in seconda serata. Di seguito, l’elenco degliche parteciperanno al programma condotto da Maria De Filippi e Fabio Fazio. Fiorello Enrico Mentana PaoloMichele Santoro Mara Venier CarloRenzo Arbore Luciana Littizzetto Vittorio Sgarbi Giobbe Covatta Pino Strabioli Enzo Iacchetti Christian De Sica Massimo Lopez Platinette Ricky Memphis Rita Dalla Chiesa Dario Vergassola Vladimir Luzuria Giorgiasarà un’occasione per ripercorrere la carriera del noto giornalista attraverso numerosi aneddoti e testimonianze delle ...

Navalny, dalla fiaccolata arriva una richiesta: 'Intitolategli via Gaeta'. Lega contestata: ... Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli per Alleanza Verdi - Sinistra, il leader della Cgil Maurizio ...insultare e attaccare la delegazione della Lega non ha capito la lezione di Navalny che ha dedicato la ...

Solidarietà a Navalny, i partiti in piazza a Roma. Contestata la Lega: Un riferimento al club di Forza Italia dedicato al presidente russo , nato a Milano. La Lega ha ... Presenti anche la Cgil e la Cisl , con i segretari Maurizio Landini e Luigi Sbarra. E poi i ...

Quanto manca Maurizio Costanzo: Allora stasera 20 febbraio in seconda serata su Canale 5 andrà in onda Dedicato a... Maurizio Costanzo condotto da Fabio Fazio con Maria De Filippi. In scena, da Fiorello a Mentana a Sgarbi, ...