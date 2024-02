Decreto Milleproroghe 2024 | tutte le novità con le nuove scadenze

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 20 febbraio 2024) La Camera dei Deputati ha dato il via libera alcon 140 voti favorevoli, 69 contrari e 3 astenuti. Il testo, che ha ottenuto il consenso delle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali di Montecitorio, è stato oggetto di numerosi emendamenti che hanno introdotto varie proroghe e. Dopo essere stato approvato in Aula, il provvedimento passa ora al Senato, con un limite temporale stretto: la conversione in legge deve avvenire entro il 28 febbraio, altrimenti l’interosarà annullato. La stretta tempistica porta a pensare che il testo approvato dalla Camera sia quello definitivo, poiché non c’è molto spazio per ulteriori modifiche in caso di necessità. Le principaliriguardano il taglio dell’Irpef agricola, la proroga della rottamazione quater e dei termini per ...