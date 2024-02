(Di martedì 20 febbraio 2024) AGI - Silaper le prossimeeuropee: Fratelli d'Italia ha, infatti, modificato con una riformulazione l'emendamento al dlcon il quale inizialmente si escludevano dall'esenzione della, prevista dalla legge, i partiti che erano riusciti a ottenere un seggio in Parlamento alle ultime politiche soltanto nell'uninominale, suscitando la protesta di +Europa, Alternativa popolare e Sud chiama Nord. Il nuovo testo prevede che nessuna sottoscrizione diper accedere alle competizioni elettorali europee "è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola ...

Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento al Decreto Elezioni per consentire ai fuorisede di votare anche dal proprio Comune di domicilio, ... (fanpage)

In Italia, il Voto per gli studenti fuori sede è ancora un ostacolo. A differenza di molti altri paesi europei, il sistema italiano non facilita il ... (orizzontescuola)

Decreto Elezioni, si allenta la stretta di Fdi sulla raccolta delle firme: Decreto Elezioni, si allenta la stretta di Fdi sulla raccolta delle ...

Terzo mandato, cos'è, chi riguarda e perché è al centro dello scontro politico: ... sarà infatti occupata con il decreto Milleproroghe, approvato ieri dalla Camera, e che verrà incardinato in giornata a Palazzo Madama. Per il voto sugli emendamenti sul del Elezioni "siamo in attesa ...

Dr. COARA, Mister ANVUR & Magnifico Rettore: ...ha intenzione di candidarsi come Rettore dell'Università del Piemonte Orientale dove le elezioni ... in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". E' di ...