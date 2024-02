De Rose | che slalom Kargbo e Donnarumma | due perle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pisseri 6. Come spesso gli capita è poco impegnato, sbriga bene quel poco che gli tocca, l’unico pericolo lo crea Pane ma la palla finisce alta e lui può sospirare. Pieraccini 6. Per la prima volta davvero in difficoltà su Forte che lo sfida sulla velocità, si guadagna la sufficienza stringendo i denti per non naufragare, meglio nella ripresa anche grazie all’aiuto che riceve da parte di Ciofi. Prestia 6,5. Qualche problema all’inizio su Fossati più agile di lui, poi prende le misure e come sempre spazza via tutti i palloni dalla sua area. Piacentini 6. Tiene bene Clemenza, affonda troppo il tackle su Fossati e si guadagna il giallo che spinge Toscano a toglierlo nell’ intervallo (1’ st Silvestri 6,5 inizia con una gran chiusura in scivolata, poi si scalda e butta via la maschera per far vedere che è il solito mastino). Adamo 6,5. Inizia molto bene con alcuni anticipi ottimi, meno ...