de Jong molto arrabbiato | «Sul mio futuro si scrivono tante cose non vere»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 febbraio 2024) Frenkie deha parlato in conferenza stampa per presentare il match di Champions League tra Napoli e Barcellona che si disputerà domani sera? «La verità è che ultimamente sono un po’per tutto ciò che la stampa scrive. Vengono scritte molteche non sonoe non riesco a capirne il motivo. Alcuni giornalisti dicononon, delle bugie, e non so perché non vi vergogniate a dire determinate. Mi sto irritando un po’» Sulla partita: come ci arrivate? «Siamocarichi perché sono due anni che non arriviamo a questa fase, c’è gran voglia di scendere in campo» Cosa ti fa più arrabbiare? Accetterai il rinnovo? «Parlatedel mio contratto, della mia situazione, dell’ingaggio. ...