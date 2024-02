Darmian | «Loro forti | bisogna essere attenti e anche determinati»

(Di martedì 20 febbraio 2024)ha parlato a Mediaset Infinity prima di Inter-Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League. Questo il suo commento. ATTENZIONE ?ha le idee chiare: «Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare noi. Affronteremo una squadra con grande qualità. Ci aspettiamo una squadra forte, sappiamo dellequalità. Serve attenzione e». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Inter - Atletico, atto I: ecco il risultato sulla carta!: In mezzo al campo il trio titolare formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Darmian e ... Davanti inamovibili Lautaro e Thuram, anche perché le alternative non sono certo al loro livello. Ad ...

Inzaghi: "Sappiamo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, vogliamo rifarlo": L'unico dubbio di formazione per Inzaghi è fra Darmian o Dumfries " Oggi i ragazzi, quelli scesi ... Thuram e Lautaro stanno giocando di più in questo momento, ma sono contento di loro come Arnautovic ...

Inter - Atl tico de Madrid, anteprima andata ottavi di finale Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni - UEFA ...: ... Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanolu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez,... adesso gli spagnoli dovranno dimostrare tutto il loro valore in Copa del Rey e Champions League. ...