Danni da maltempo | riapre la palestra

(Di martedì 20 febbraio 2024) La tensostruttura di via Radioamatori rimessa a nuovo dopo una lunga attesa, e l’altro giorno uno stanziamento extra per acquisto di attrezzature per le società che allenano tanti giovani, si investe sullo sport, "da sempre fra le nostre priorità". Sono stati ultimati nelle scorse settimane i lavori di sistemazione della tensostruttura-di via Radioamatori, da tempo in uso all’associazione Ginnastica artistica. Lavori programmati nell’ambito dei progetti di ammodernamento ed efficientamento energetico delle strutture comunali e in dettaglio sportive, e più urgenti dopo i danneggiamenti provocati alla struttura, nei mesi scorsi, daed episodi di allagamento, che avevano reso inevitabile un periodo di mancato utilizzo e di sospensione delle attività. Un intervento a lungo rinviato, spiega la sindaca Elisa Balconi, e un iter che ha ...