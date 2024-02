Damiano Carrara e Chiara Maggenti saranno presto genitori

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 20 febbraio 2024) . Ad annunciarlo è lo chef stesso, il quale, incalzato da Antonella Clerici durante la sua ospitata a È sempre mezzogiorno, ha dato al pubblico la lieta notizia. “So che vuoi dirci una cosa bella…”, ha esordito la conduttrice. “Bellissima, mi viene già da piangere”, ha risposto quindi lo chef. “aspetta un bimbo o una bimba e quindi saremo in tre. Divento papà!”. Che splendida notizia! ? Tanti cari auguri per la dolce attesa a @chefe sua moglie! #ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/g85t4eXSsa— È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) February 20, 2024 La coppia, che insieme conduce il programma di cucina Casa– Dolci In Famiglia, ambientato nella pasticceria dello chef, ha poi condiviso l’annuncio anche su Instagram. “Oggi vi presentiamo un nuovo dolcino… il dolcino più speciale. ...