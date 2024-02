Dall’Intelligenza Artificiale al cervello | appuntamenti live al Museo della Scienza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Milano, 20 febbraio 2024 – Esce dalla rete e approda nelle sale delTecnica “Fatti per Capire”, il progetto di Barbara Gallavotti, giornalista scientifica. “All’inizio del progetto abbiamo subito detto che avremmo voluto che non si esaurisse online ma che comprendesse anche molto altro, a cominciare da eventi dal vivo: occasioni che offrano la possibilità di ascoltare direttamente i ricercatori e approfondire specifici punti. Proprio da questi punti parte una nuova fase, che ci porterà a interagire ancora più da vicino con l'attualità scientifica e tecnologica”, spiegano dalNazionalee Tecnologia. Il progetto: “Fatti per capire” Fatti per capire, promuove la cultura tecnico-scientifica e renderla accessibile in tutte le sue manifestazioni, ...