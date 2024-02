Dalle siringhe al fentanyl da fumare | come cambia la crisi degli oppioidi in Usa

La morte di Alexei Navalny: quello che non sappiamo: A chi gli era vicino aveva parlato di iniezioni senza sapere cosa ci fosse nelle siringhe. In ... Lo hanno fatto molti altri in Russia, arrestati o denunciati dalle forze dell'ordine, con pene detentive ...

Quanto siamo vicini alla fine degli esami del sangue con gli aghi: Le siringhe e in particolare gli aghi non sono particolarmente amati dalle persone. Esistono individui, anche adulti, che soffrono di una vera e propria fobia chiamata belonefobia che costringe loro ad ...

Ecco perché questi volontari si sono fatti mordere 200 volte da dalle zanzare: Queste zanzare, tuttavia, non sono ordinarie portatrici di malattie, ma minuscole siringhe volanti progettate per inoculare un vaccino contro la malaria in modo del tutto insolito. Infatti, gli ...