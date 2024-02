Dalla Strada al Palco 2024 su Rai 2 | puntate e casting

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopo una prima edizione andata in onda d’estate ed una seconda trasmessa in primavera, da martedì 20 febbraio, alle 21:20 su Raidue va in ondaal, terza edizione del talent show condotto da Nek, nelle inediti vesti di presentatore e reduce dall’esperienza a Sanremocon Francesco Renga, con cui ha cantato “Pazzo di te”. Il format, in onda per seied ideato da Carlo Conti, non cambia: gli artisti disi esibiscono e si raccontano nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva. Ad assistere alle loro esibizioni, in ogni puntata anche ospiti del mondo dello spettacolo. Nella prima, i “passanti importanti” saranno Iva Zanicchi e Francesco Paolantoni. Tra le novità di questa edizione gli ospiti ...