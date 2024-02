Dalla Francia agli Usa | perché l’odio antisemita deve preoccuparci

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Parigi. Londra. New York. Berlino. No, questo non è solo l’elenco di alcune delle città più importanti al mondo, che hanno segnato, per motivi diversi, il corso della storia. Quello appena presentato è anche il numero di alcuni tra i luoghi colpiti dai vergognosi episodi di antisemitismo sin dallo scoppio della guerra tra Hamas e Israele il 7 ottobre scorso. In principio fu Parigi. Ricorderete, a fine ottobre, i graffiti di chiara marcaapposti in oltre duecento tra case e negozi. Stelle di David principalmente, le stesse che venivano utilizzate per distinguere le persone di religione ebraica daltri prigionieri nei campi di concentramento della Germania nazista. Immagini terrificanti, che speravamo di non vedere mai più. Lanon è stata l’unico teatro di queste scene vergognose. Anche a Londra sono stati ...