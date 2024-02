Dalla Contea di Fulton a Westpole | le ultime “imprese” di LockBit

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Hanno rivendicato quasi 150 attacchi nei primi 50 giorni del 2024. Nel corso dell’anno precedente, è stata la cyber-gang più attiva (e non solo per quel che riguarda le attività ransomware). Per molti anni – finsua prima comparsa data 2019 –è stato uno degli attori più pericolosi per quel che riguarda il comparto della cyber security mondiale, con azioni continue e obiettivi più o meno mirati che sono stati in grado di paralizzare le attività di aziende, enti e pubbliche amministrazioni. Oltre a divulgare, attraverso la loro piattaforma di leak, centinaia di migliaia di dati personali (anche estremamente sensibili) di utenti e cittadini. In attesa di capire se l’operazione internazionale congiunta che questa notte ha messo K.O. le attività di questa realtà apolide (per definizione), andiamo a ripercorrere i più grandi e clamorosi ...