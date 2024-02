Dal campo Cernigoi e Gigli non ancora al top

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Qualche ora di riposo e poi subito tutti in. Perché dietro l’angolo il Rimini già vede altri novanta minuti determinanti di questo campionato. Sabato capitan Colombi e compagni saranno di scena allo stadio DelConero per il match contro l’Ancona. E basta dare un’occhiata alla classifica per capire quanto anche questa sfida sia di quelle da non sbagliare. Facile che l’infermeria non regali buone notizie a mister Troise anche per il match contro i marchigiani. Infatti, è complicato pensare che si rimettano in riga gli infortunati, Marchesi, ma anche, tutti alle prese con fastidi muscolari. E’out anche Capanni, nella lista di chi non c’è ormai da diversi mesi. Oggi alla ripresa degli allenamenti il tecnico campano valuterà le condizioni dei suoi, dopo il tour de force della scorsa settimana.