Dai marciapiedi alle vie Prima la sicurezza

(Di martedì 20 febbraio 2024) LADI TUTTO La viabilità, i segnali stradali, il traffico e le sue regole. Ecco l’inchiesta della classe V A della scuolaria Franceschini di Porotto, i reporter sono seguiti dall’insegnante Donatella Mancini. Oggi pubblichiamo lapuntata del reportage dei piccoli cronisti. Il prossimo articolo sarà pubblicato giovedì. Oggi in classe la maestra ci ha informati che avremmo fatto una lezione diversa. "Allora bambini, provate a immaginare di essere seduti non in classe, ma nella sala riunioni del Comune per un appuntamento molto importante: siamo stati incaricati di elaborare delle proposte di viabilità per una città a misura di bambino. Lascio la parola a voi per presentare le vostre idee". Un bambino alza la mano e la maestra gli dà la parola: "Io penso che dovremmo avere strade pedonali ...

Savigliano: stazione ferroviaria accessibile a tutti dopo i lavori che inizieranno nel 2025: ... ma anche dalle mamme con passeggini e dai viaggiatori con valigie. Per raggiungere i binari 2 e 3, ... ma anche l'adeguamento delle pensiline e dei marciapiedi e la ristrutturazione del fabbricato ...

Qualità dell'aria a Frosinone: chi dice la verità e chi mente: Molto dipende dai parametri utilizzati per le rilevazioni. IqAir si concentra sulle Pm 2,5 mentre ... via Fontana Unica (assenza di marciapiedi e numerosi accessi carrabili); via Mola Vecchia (assenza ...

Frosinone: limite 30km/h, da mercoledì, in alcune strade: ... dall'intersezione con via Licinio Refice all'intersezione con Via Mascagni (assenza di marciapiedi ... così come riportato dai diversi studi condotti".