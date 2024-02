Da Meloni una dichiarazione offensiva Il delirio in tv della Picierno sugli inulti di De Luca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ci risiamo: la lista dei difensori di Vincenzo Desi allunga. Mentre Elly Schlein a riguardo - ossia sul turpiloquio pronunciato dal governatore campano contro Giorgia, non si pronuncia - lo stesso non si può dire di Pina. Ospite di Quarta Repubblica nella puntata in onda lunedì 19 febbraio su Rete 4, l'europarlamentare dem prende le difese del compagno di partito. "Quei sindaci protestavano contro l'Autonomia differenziata e non solo non sono stati ricevuti ma sono stati caricati e poi è arrivata la". E poco importa se in piazza Deha dato"str***" alla premier e se, sempre a Roma, sono andati in scena scontri e cori di Bella Ciao... Ma la...