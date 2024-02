Da L' amica geniale a Finalmente l' alba | i personaggi affamati di Saverio Costanzo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 20 febbraio 2024) Private, ma anche L'e poil'e Hungry Hearts: alla scoperta deidi, anime sole che si affacciano in un cinema mai uguale e sempre cangiante. Idivivono di una fragilità in contrasto con il proprio slancio giovanile. Quella sensazione di totale dominanza e controllo sull'universo esterno, perde sempre più i propri contorni, smerigliata da una vita che ti prende e ti affossa. I desideri si fanno obiettivi di un tiro al piattello in un'esistenza che chiede ai propri protagonisti la perdita dell'innocenza, in cambio di successi personali solo sfiorati, e mai veramente abbracciati. Nati da pagine di libri, come i protagonisti de La ...