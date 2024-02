Cyberspazio | cos’hanno detto Parente Aisi e Caravelli Aise alla Scuola di polizia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nei giorni scorsi i direttori delle due agenzie d’intelligence sono stati ospiti delladi perfezionamento per le forze di. Per il prefetto Mario, che dal 2016 guida all’(Agenzia informazioni e sicurezza interna) si è trattato di una sorta di ritorno a casa, visto che presso la stessail generale dei Carabinieri ha frequentato in passato il corso di Alta formazione. Siasia Giovanni, generale dell’Esercito che da quattro anni è a capo dell’(Agenzia informazioni e sicurezza esterna), hanno posto l’accento sul cosidquinto dominio, ovvero il. Una sottolineatura che corrisponde a quella spesso fatta dal sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità ...