Curiosità e interesse non bastano Arriva Dostoesvkij dei fratelli D' Innocenzo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Certi ritagli – o screenshot – bisognerebbe conservarli, servono come pezze d’appoggio. Trama: il serial killer lascia sui cadaveri lunghi messaggi scritti a stampatello. I poliziotti che lo cercano lo hanno soprannominato. Fin qui tutto bene. Poi il cronista si lancia in una spiegazione, senza rete: “Lo chiamano così per le lettere piene di dettagli macabri che lascia sui cadaveri” – come se lo scrittore di Delitto e castigo indugiasse su squartamenti sanguinari. I poliziotti, più svegli e acculturati – così risultano dalla sceneggiatura – hanno riconosciuto nei messaggi il nichilismo, “la vita come malattia mortale”, il pessimismo che paragona l’esistenza a un delitto imperdonabile. Tutte cose brutte che risuonano nella mente del poliziotto Enzo Vitello: Filippo Timi che avanza in desolati paesaggi, tanto desolati che neanche si potrebbero chiamare ...