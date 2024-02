Cuginette stuprate a Caivano | per i 7 minorenni indagati scatta il giudizio immediato

Cuginette stuprate, rito abbreviato per i minorenni: ... in provincia di Napoli, sulle due cuginette di 10 e 12 anni. Ai ragazzi (due sono in comunità gli altri in carcere) vengono contestati gli abusi in forma aggravata e, per alcuni, anche in concorso ...

ANNO 2023: COMUNE DI CAIVANO - TERRA DELL'ORRORE CHE HA COLPITO MINORENNI INNOCENTI: Le due cuginette stuprate dal branco seguite dallo ... ED ANCORA: Stupri a Caivano, indagati due maggiorenni: hanno 18 e 19 ... leggo.it https://www.leggo.it › Italia › Cronache 2 ...

Cuginette stuprate, rito abbreviato per i minorenni: ... in provincia di Napoli, sulle due cuginette di 10 e 12 anni. Ai ragazzi (due sono in comunità gli altri in carcere) vengono contestati gli abusi in forma aggravata e, per alcuni, anche in concorso ...