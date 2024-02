Cuginette stuprate a Caivano | giudizio immediato per tutti gli indagati I legali | “Pene esemplari”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Prima lo stupro, poi i filmati per minacciare le due giovanissime vittime. Per i fatti del Parco Verde di, in provincia di Napoli, arriva il decreto dianche per i due maggiorenni del branco. In mattinata era stato emesso il provvedimento dal gip del tribunale per i Minorenni di Napoli, che ha fissato l’udienza per fine marzo. Alla sbarra ci saranno 7 minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni, accusati di violenza sessuale aggravata ai danni delle duedi 10 e 12 anni. Secondo quanto si apprende, nel corso della mattinata analogo provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord, Fabrizio Forte, nei confronti dei due 19enni, Pasquale Mosca e Giuseppe Varriale, che dunque saranno aad inizio ...