Cucina creativa | piatti di pesce e vini leggeri Così i ristoranti in montagna si reinventano aspettando la neve

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 20 febbraio 2024) Innevica sempre meno e laartificiale, oltre ad avere un grande impatto ambientale, non sempre basta per attrarre i turisti. Come impatta questa situazione suivicino agli impianti sciistici? «Innegabile il fatto che la mancanza diabbia un impatto negativo sugli incassi», racconta Raffele Trilli del ristorante Chichibio a Roccaraso, in provincia de L'Aquila. «Speriamo che la stagione invernale si protragga per altri due mesi, un po' come avvenuto lo scorso anno dove laalla fine è arrivata. Ma con la speranza si fa poco. Fortunatamente noi abbiamo una tipologia di offerta che intercetta non solo i “turisti della”».Tricchi grazie a un percorso di formazione compiuto con professionisti del ...