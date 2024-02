Ct dell’Ungheria | «Ho scritto a Calzona per dirgli che tiferò per lui»

(Di martedì 20 febbraio 2024) Marco Rossi, commissario tecnico, ha rilasciato un’intervista esclusiva a TuttomercatoWeb, nella quale ha parlato anche di Francesco, ct della Slovacchia che da ieri è anche allenatore del Napoli: «Ci tengo a dire che sono molto contento per lui perché è una persona che ho sentito quando è diventato ct della Slovacchia e abbiamo condiviso punti di vista e opinioni».e il Napoliè pronto per il Napoli? «Parliamo di una persona a modo, umile, che ha centrato un grandissimo risultato con la Slovacchia e gli ho mandato un messaggio perche io e la mia famiglia, che viviamo a Napoli, faremo il tifo per lui. Gli ho fatto i complimenti perché ha lavorato bene, credo che sia una grandissima soddisfazione per lui poter tornare lì. Spero possano risollevare questa ...

Fiaccole per la libertà, Roma si unisce per Navalny: Una passante mostra un cuore con scritto "diritti per tutti", a ... come nel caso dell'attivista. Le reazioni del mondo politico "...sull'influenza che la Russia ha su stati membri come l'Ungheria.

Presadiretta: da Assange a Orban, democrazia sotto attacco: ... il governo controlla cosa c'è scritto sui libri, ha vietato le ... Chi vincerà la partita tra l'Ungheria e l'Europa Con l'inflazione ... la difesa della famiglia, della nazione, dell'identità. L'...

Così Andrej Babis è diventato l'Orbán di Renew Europe: ...un cappellino rosso in pieno stile trumpiano con scritto "Strong ... come quelle in favore dell'accettazione dei migranti, dell'...antidemocratica e per aver minacciato lo Stato di diritto in Ungheria. ...