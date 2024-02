Crotone | Silvio Baldini è il nuovo tecnico

Esonerato l'allenatore del Crotone Lamberto Zauli: Lamberto Zauli non è più l'allenatore del Crotone, che milita nel campionato di serie C. La società, dopo i quattro recenti pareggi ... la società ha contattato, per la guida della squadra, Silvio ...

Calcio, esonerato l'allenatore del Crotone Lamberto Zauli. Taranto nuovamente fatale al tecnico come all'andata: Lamberto Zauli non è più l'allenatore del Crotone, che milita nel campionato di serie C. La società rossoblu', dopo i quattro recenti pareggi ... per la guida della squadra, Silvio Baldini, attualmente ...