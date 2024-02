Crollo nel cantiere Esselunga | la scia di tristezza a Ponte di Mezzo | “Qui nulla sarà come prima”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Firenze, 20 febbraio 2024 – Adi, il tempo è scandito da martelli pneumatici e gru che scavano per cercare il quinto disperso nella strage del centro commerciale dopo 90 ore dalmaledetto. Da lì dentro arriva un rumore assordante mentre le vie intorno sono terribilmente silenziose. Poche macchine: l’intero perimetro è chiuso al traffico mentre la luce calda del sole di questo strano febbraio illumina ruspe e vigili del fuoco al lavoro senza sosta. A ricordare la tragedia degli operai fiori, bigliettini, palloncini, slogan attaccati ovunque che aumentano con il passare delle ore. Ma in via Mariti, insieme al rumore degli scavatori, si consuma il pendolarismo dell’orrore: i luoghi del dolore che diventano attrazione. Mentre la gente del quartiere si stringe intorno al popolo dei soccorritori. “E’ pieno di curiosi, ...

