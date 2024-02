Crollo nel cantiere di Firenze | ricerche e indagini non si fermano Le ultime notizie

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 – Quarto giorno dalla tragedia di via Mariti. Non sileper ricostruire quello che è successo alle ore 08:52 di venerdì 16 febbraio nelEsselunga di. Continuano anche a lavorare senza sosta i vigili del fuoco per cercare l’ultimo operaio disperso sotto le macerie. Leggi qui le

(Adnkronos) – Nel cantiere dove era in corso la costruzione del nuovo supermercato Esselunga di via Mariti a Firenze c’erano “diverse criticità ”. ... ()

Pubblicato il 20 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Nel cantiere dove era in corso la costruzione del nuovo supermercato Esselunga di via Mariti a ... (dayitalianews)

La madre di Luana d'Orazio: "Quei ragazzi sono come figli miei, ora serve una legge contro questi omicidi": Questa donna perse la figlia 21enne il 3 maggio 2021, impigliata nel macchinario tessile della ... Quando fanno vedere il crollo, vorrei potermi girare dall'altra parte, ma non posso. Allora mi metto lì ...

Ucraina, la svolta di Avdeevka: ...paesi NATO anche perché contribuiscono forse come mai era accaduto in due anni di guerra al crollo ... ha scritto sabato un commento per il sito web della rivista The American Conservative nel quale ...

'Degrado e ritardi alle ex fonderie: ecco l'eredità di Muzzarelli': 'Pericolo di crollo, accessi abusivi, centinaia di tonnellate di terreno contaminato rimasto senza ...ancora abbandonati ed enormi ritardi accumulati nell'unico cantiere di riqualificazione attivo nel ...