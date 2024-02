Crollo Firenze | Vigili del fuoco aprono varco nella zona dove si cerca ultimo disperso – Video

Un cantiere con "diverse criticità" è la prima fotografia su cui si è focalizzata la ricostruzione della procura di Firenze per accertare cause e ... (tg24.sky)

Firenze, la storia di Mohamed: l'operaio morto nel cantiere Esselunga che partiva tutti i giorni da Bergamo: Faceva Bergamo - Firenze, tutti i santi giorni, a 54 anni, per lavorare nel cantiere Esselunga, dove il crollo di una trave ha posto fine alla sua vita. Si chiamava Mohamed Toukabri, tunisino. La sua storia la ...

Infortuni sul lavoro, la fotografia del Cresa: male l'Abruzzo nel quadro nazionale, nel 2022 nel Pescarese sono stati oltre 3mila: Un'indagine che ha deciso di condurre sui dati Inali alla luce dei recenti fatti di cronaca, non ultimo il crollo del cantiere di Firenze in cui un abruzzese ha perso la vita e che parla di una ...

Incidenti sul lavoro, in Puglia 78 morti in un anno: 34 nel Barese, provincia maglia nera per numero di vittime: ... mercoledì 21 febbraio, dalle categorie nazionali degli edili e dei metalmeccanici di Cgil e Uil a seguito del crollo di Firenze , in cui hanno perso la vita 4 operai e un quinto risulta ancora ...