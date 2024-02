Crollo Firenze | non si fermano ricerche ultimo disperso

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 20 febbraio 2024) (Adnkronos) – Dopo la quarta notte di lavoro, prosegue tra le macerie il lavoro dei vigili del fuoco del nucleo Usar (Urban Search And Rescue) nelle operazioni di ricerca dell’e di messa in sicurezza di travi e parti pericolanti nell’area delnel cantiere di via Mariti aavvenuto venerdì scorso. La vittima che si cerca è l’operaio Bouzekri Rachimi, 56enne marocchino, residente a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. Domani, mercoledì 21 febbraio, giorno dello sciopero nazionale proclamato da Cgil e Uil insieme alle categorie degli edili e dei metalmeccanici dopo la strage , i segretari generali Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri parteciperanno alla manifestazione che si terrà nel capoluogo toscano a partire dalle ore 16.30, zona cantiere (via Mariti). Lo annuncia una ...