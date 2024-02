Crollo Firenze | nel cantiere del supermercato si indaga sulla trave spezzata

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 20 febbraio 2024) Uncon "diverse criticità" è la prima fotografia su cui si è focalizzata la ricostruzione della procura diper accertare cause e responsabilità del cedimento strutturale di via Mariti che ha provocato quattro morti, un disperso ancora da trovare e tre feriti gravi. Secondo il procuratore capo del capoluogo toscano, Filippo Spiezia, "il dato molto empirico che ci siamo fatti da un primo sopralluogo è che vi fossero diverse criticità, che abbiamo constatato nel momento in cui ci siamo portati nel". Al momento non ci sonoti, ma il procuratore - mantenendo la linea del "massimo riserbo" sulle indagini - ha detto che gli uffici stanno per ricevere le prime relazioni dai vari organismi di polizia giudiziaria dopodiché potrebbero esserci le eventuali iscrizioni di garanzia.