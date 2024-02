Crollo cantiere di Firenze | notti di scavi e ricerche Tracce del quinto operaio sotto le macerie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Arezzo, 20 febbraio 2024 – ”È come stare dentro a un gigantesco Shangai". Una notte neldella morte, fianco a fianco coi vigili del fuoco impegnati senza sosta nella ricerca del. Movimenti prudenti, tra le, pilastri venuti giù, solai collassati gli uni sugli altri. E quella trave maledetta, che sbarra la strada aperta con fatica, centimetro dopo centimetro, per raggiungere il punto dove potrebbe trovarsi la persona che ancora manca all’appello. Il punto è stato individuato e gli specialisti della squadra Usar ieri mattina hanno trovato indicazioni ed elementi più precisi che conducono nella zona poco distante dal l’area dove gli altri quattro operai sono stati sepolti da tonnellate di cemento e ferro. "È stata una notte impegnativa che non dimenticheremo", dicono Francesca Berna, medico ...