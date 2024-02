Crollo a Firenze | aperto un varco per cercare il disperso Il fratello di una vittima | “Lui lavorava tanto | metà soldi in nero”

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ildell'operaio tunisino morto racconta: "Viveva a Bergamo, mi raccontava che partiva ogni mattina con un furgone guidato da altri per raggiungere il cantiere di, poi la sera tornava a casa, per poi ripartire la mattina dopo. Era un lavoro duro, così diceva, non guadagnavaglieli davano regolarmente, l'altrainvece erano in" L'articolo proviene daPost.