Cricket | l’Italia è in Malesia per i play-off della World Cup Challenge League

(Di martedì 20 febbraio 2024) La Nazionale italiana digiocherà dal 22 febbraio al 3 marzo in-offCup, un torneo ad 8 squadre che metterà in palio 4 pass per la manifestazione. Le 8 partecipanti sono state suddivise in 2 gironi da 4, e le prime 3 di ciascun raggruppamento passeranno alla fase Super Six.è stata inserita nel Gruppo A con Bermuda, Kuwait ed Arabia Saudita, mentre nel Gruppo B saranno presenti Bahrein,, Tanzania e Vanuatu. Gli azzurri sfideranno giovedì 22 febbraio alle 9.30 ora italiana le Bermuda, venerdì 23 l’Arabia Saudita e domenica 25 il Kuwait. Sono 14 gli atleti convocati dal coach del, Gareth Berg, coadiuvato dagli assistenti Kevin O’Brien e Joy ...

