Crepet | “Registro elettronico da abolire | simbolo di un controllo eccessivo che soffoca gli alunni Bloccare l’ingresso dei genitori a scuola”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sempre più aggressioni contro insegnanti e presidi, un clima di tensione e maleducazione che rende le scuole un terreno fertile per la violenza. L'articolo .

Sempre più aggressioni contro insegnanti e presidi, un clima di tensione e maleducazione che rende le scuole un terreno fertile per la ... (orizzontescuola)

La volta buona, Crepet: 'No ai registri elettronici, i figli non crescono': Il commento di Paolo Crepet Durante la trasmissione, si è discusso anche su come gestire gli adolescenti di oggi, affrontando il tema del registro elettronico a scuola. Paolo Crepet, ospite della ...

La volta buona, Crepet: 'No ai registri elettronici, i figli non crescono': Il commento di Paolo Crepet Durante la trasmissione, si è discusso anche su come gestire gli adolescenti di oggi, affrontando il tema del registro elettronico a scuola. Paolo Crepet, ospite della ...