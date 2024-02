(Di martedì 20 febbraio 2024) La Russia nonle richieste per una indaginesulla morte di Alexei, specie se arrivano da Josep Borrell. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov, citato dalla Tass.

Il cambio al vertice delle forze armate ucraine, con la sostituzione del generale Valery Zaluzhny , "non cambierà il corso" del conflitto in Ucraina, ... (quotidiano)

Il portavoce del Cremlino , Dmitri Peskov, sostiene che Putin sia stato informato della morte dell'oppositore russo Alexey Navalny, ma di non ... (quotidiano)

Il corpo di Alexei Navalny non sarà restituito alla famiglia per almeno altri 14 giorni . È quanto avrebbero detto gli investigatori russo alla ... (open.online)

Cremlino non accetta un'inchiesta internazionale su Navalny: La Russia non accetta le richieste per una indagine internazionale sulla morte di Alexei Navalny, specie se arrivano da Josep Borrell. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. .

Un inno alla libertà, Roma si unisce per Navalny: "Alexei non è morto, é stato ucciso dal regime di Putin", urla da Piazza del Campidoglio Tatiana, ... durante la fiaccolata in ricordo del più noto oppositore del Cremlino. "Noi protestiamo da Roma, l'...

La scomparsa di Navalny e la nuova fase del putinismo: ...Caucaso" sarà una sua campagna per denunciare la corruzione e i regimi dittatoriali istituiti o sostenuti dal Cremlino. All'inizio degli anni 2010 Alexeï Navalny capisce però che la sua notorietà non ...