Cremlino | indagine su Navalny? No tanto più se la chiede Borrell

(Di martedì 20 febbraio 2024) Milano, 20 feb. (askanews) – “Mosca non accetta tali richieste,più dal signor”. Il portavoce di Vladimir Putin Dmitri Peskov ha risposto così sulla richiesta dell’alto rappresentante Ue Josepper una “internazionale indipendente” sulla morte di Aleksey. Ilha anche definito “rozze” le affermazioni della vedova di, Yulia Navalnaya, che ha detto ieri che Putin ha ucciso suo marito e che deve essere ritenuto personalmente responsabile. Martedì ilha commentato le accuse e ha respinto le accuse definendole “infondate e rozze”, ma Peskov ha aggiunto che, poiché Navalnaya è rimasta vedova di recente, si asterranno dal commentare. Inoltre le accuse della moglie di Aleksei ...

