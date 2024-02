Così l’Italia porta la crisi dell’Indo Mediterraneo sul tavolo del G7 Trasporti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 febbraio 2024)eleva la questione delle interconnessioni tra Europa e Asia a elemento di confronto nell’ambito del G7,ndo aldel gruppo la problematica innescata dagli attacchi degli Houthi, la milizia yemenita che da metà novembre sta bersagliando, con armi iraniane, le rotte indo-mediterranee solcate dalle navi commerciali riconducibili a Israele e suoi alleati — per esempio quelle statunitensi, inglesi o greche finite anche recentemente sotto i colpi dei miliziani yemeniti. Dalla riunione esce una “forte condanna” contro gli Houthi, come scrive una nota congiunta dell’Ue (presente con la commissaria Adina Valean) e dei ministri deidel G7. “Queste azioni violano il diritto internazionale, mettono in pericolo vite innocenti e minacciano i diritti e le libertà di navigazione”, dicono i ministri ...