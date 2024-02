Così Giorgia Meloni ha vinto la battaglia del Covid

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sono passati quattro anni. Esattamente quattro anni. Era il 20 febbraio 2020 quando l'Italia entrava nell'incubo. Ricordate? Alle otto di sera, all'ospedale di Codogno, un tampone positivo conferma il primo caso di Coronavirus del nostro Paese. È un uomo di 37 anni di cui inizialmente si conoscono soltanto le iniziali. M.M. è il paziente uno, ma basta poco per accorgersi che non è un caso isolato. Il virus è tra noi e nel silenzio ha già contagiato e ucciso chissà quante persone. In breve le nostre vite cambiano radicalmente: lockdown, mascherine, code ai supermercati, didattica a distanza, canzoni dai balconi e sternuti nel gomito... Non ne siamo usciti migliori, ormai l'abbiamo capito, ma in un modo o nell'altro ne siamo usciti. Il coronavirus c'è ancora, però non fa più paura (o comunque ne fa molta meno). Abbiamo ripreso ad andare in metropolitana, al ...