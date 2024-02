Cosa aspettarsi durante la Milano Fashion Week

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 febbraio 2024) Cinquantasei sfilate fisiche, di cui due doppie, cinque digitali, 67 presentazioni e 26 eventi. L’appuntamento con la moda donna autunno inverno 2024-25 si presenta ricco di possibilità, tra debutti e attesi ritorni. È il caso di Marni ed Elisabetta Franchi, di nuovo in calendario sfilate, ma anche di Feben (supported by Dolce&Gabbana) e Sagaboi, al loro debutto nel capoluogo. Non solo questa edizione dellasegna il debutto di Walter Chiapponi come direttore creativo di Blumarine, Adrian Appiolaza, direttore creativo di Moschino e di Matteo Tamburini, direttore creativo di Tod’s. Tra gli eventi culturali della settimana, si inaugura la mostra Jurgen Teller, i need to live presso la Triennale di, visitabile fino al primo aprile. «La...