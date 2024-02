Cortona | il 22 febbraio Santa Margherita | le celebrazioni della festa patronale

(Di martedì 20 febbraio 2024) Arezzo, 202024 – Questo giovedì 22lereligiose al santuario in onore diinizieranno alle 7 con la prima messa e si susseguiranno ogni ora. Alle ore 10 la funzione religiosa sarà presieduta da Livio Crisci, ministro provinciale dei Frati minori di Toscana, alle ore 11 sarà il vescovoDiocesi di Arezzo,e Sansepolcro, monsignor Andrea Migliavacca a officiare il rito, con la partecipazionecorale del santuario. Alle ore 16 la funzione religiosa sarà presieduta da monsignor Italo Castellani, vescovo emerito di Lucca. Nella giornatafestività, l’Amministrazione comunale informa che saranno attivi solo i servizi pubblici essenziali. ...

Arezzo, 15 febbraio 2024 – È già tempo di iscriversi ai servizi mensa e scuolabus per l’anno scolastico 2024 / 2025 , l’Amministrazione comunale di ... (lanazione)

Miglior Schiacciata alla Fiorentina, nuova sfida: Mercoledì 21 febbraio in programma una dolce sfida targata Food Challenge all'Antica Pasticceria Sieni di via ... Vegni "Le Capezzine" Cortona (Arezzo), Forno a legna La Torre di via S. Ermenegildo (...

Schiacciata alla fiorentina, arriva una nuova sfida gastronomica: Nella sfida di mercoledì 21 febbraio di Food Challenge , presso la Antica Pasticceria Sieni di via ... Vegni "Le Capezzine" a Cortona (Arezzo); Forno a legna La Torre di via S. Ermenegildo a Diacceto ...

Giornate di Studio Egregio Prof. Torelli, Caro Mario: Marinella) *** Venerdì 23 febbraio 2024 Ore 9:00 Giuseppina Manca Di Mores (Accademia di Belle Arti ... a Perugia, Cortona e oltre" Primo Tenca "Un amico leale e generoso" Alberto Mori Raffaele Davanzo ...